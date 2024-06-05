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20:36 05.06.2024

Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

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Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

Станом на 19.30 середи по всій лінії фронту відбулося 81 бойове зіткнення, найскладніша обстановка - на куп'янському та покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на куп’янському і покровському напрямках. На цей час загальна кількість ворожих наступальних і штурмових дій вже зросла до 81", - йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в телеграм-каналі.

Повідомляється, що на харківському напрямку російські загарбники від початку доби п'ять разів намагалися вибити ЗСУ з позицій. "Чотири ворожі атаки українські захисники успішно відбили, одна, у районі Вовчанська, - триває", - зазначено в повідомленні.

За даними Генштабу, втрати противника на цьому напрямку за сьогодні: 114 осіб живої сили, броньована машина, гармата, сім БПЛА, шість одиниць спецтехніки та чотири ворожі склади з боєприпасами.

"Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на куп’янському напрямку. Намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини – тривають бойові дії. Загалом загарбники наростили кількість штурмових дій на куп’янському напрямку до 12. 10 атак уже відбито. Станом на зараз ворог втратив 86 осіб убитими та пораненими, знищено три російські бойові броньовані машини й автомобіль", - інформує Генштаб.

На лиманському напрямку російські війська від початку поточної доби провели сім атак. "Зараз продовжують тиснути в Серебрянському лісі - там тривають бойові дії в чотирьох локаціях. Ще один бій триває біля Невського", - йдеться у зведенні Генштабу.

За оцінкою Генштабу, покровський напрямок залишається найгарячішим. Наразі кількість ворожих атак на цьому напрямку зросла до 19. "Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола. Відповідно зазнають втрат у живій силі – за сьогодні це вже 354 особи. Окрім того, українські воїни знищили танк, три ББМ, сім гармат, наземний дрон і автомобіль. Пошкоджено ще 13 одиниць різної військової техніки загарбників", - ідеться в повідомленні.

На оріхівському напрямку російські війська тиснуть у районах Малої Токмачки та Щербаків: за сьогодні відбито вже п'ять ворожих атак.

На решті напрямків обстановка істотних змін не зазнала.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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