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20:27 05.06.2024

МАГАТЕ ухвалило резолюцію зі звинуваченням на адресу Ірану в нездатності співпрацювати

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МАГАТЕ ухвалило резолюцію зі звинуваченням на адресу Ірану в нездатності співпрацювати

Рада керівників МАГАТЕ в середу схвалила резолюцію з критикою Ірану за те, що той не співпрацює належним чином з агентством, передає Associated Press (AP) з посиланням на джерела.

"Дипломати заявили, що в середу в МАГАТЕ засудили Іран за нездатність повною мірою співпрацювати з агентством; закликали Тегеран дати відповіді у зв'язку з тривалим розслідуванням, переглянути своє рішення заборонити в'їзд кільком кваліфікованим інспекторам ООН", - інформує агентство.

Раніше цього тижня Bloomberg зазначало, що в МАГАТЕ "роздумують над тим, чи ухвалювати резолюцію, яка засуджує Іран за його заяви і за створення перешкод перевіркам МАГАТЕ у зв'язку з виявленням на незадекларованих об'єктах частинок урану". За різними даними, у резолюції МАГАТЕ, крім засудження заяв Тегерана про можливість розробити ядерну зброю і внести зміни до ядерної доктрини, міститься заклик до іранської влади негайно надати пояснення з приводу джерела походження частинок урану.

Зі свого боку дипломати заявили AP, що за резолюцію проголосували 20 членів МАГАТЕ, РФ і КНР виступили проти, 12 країн утрималися й одна країна не голосувала. Резолюцію винесли на голосування Франція, ФРН і Британія. При цьому резолюція юридичної сили не має, але може надіслати дипломатичний сигнал Тегерану, зазначає AP.

 

 

Теги: #іран #резолюція #магате

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