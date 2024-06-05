Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, планується поліпшення логістики, ланцюга поставок, роботи майстерень

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, у рамках якого було визначено пріоритети розвитку наземних, морських і повітряних безпілотних систем та окреслено ключові завдання на всіх рівнях.

"Разом із начальником Генштабу ЗСУ генерал-майором Анатолієм Баргилевичем, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і командирами підрозділів визначили пріоритети розвитку наземних, морських і повітряних безпілотних систем та окреслили ключові завдання на всіх рівнях. Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем", - написав Сирський у фейсбуці.

Він наголосив, що критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед Україною. Головнокомандувач наголосив на "вражаючих результатах безпілотних систем і команд, які їх застосовують, зокрема й на гарячому харківському напрямку".

"Плануємо і надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію звʼязку, підготовку кадрів, рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників", - заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що планує регулярно проводити такі зустрічі.

"Ми будемо гнучкими, динамічними і діятимемо на випередження. Тільки так зможемо збудувати армію майбутнього", - підсумував він.