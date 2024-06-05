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19:33 05.06.2024

Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

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Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

 Президент України Володимир Зеленський провів у середу телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомила пресслужба глави держави.

"Основну увагу (лідери - ІФ-У) зосередили на підготовці до Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня", - ідеться в повідомленні.

Президент України висловив переконання, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на саміті на найвищому рівні.

Лідери також обговорили продовження оборонного співробітництва, зокрема посилення українського ППО та далекобійних можливостей.

Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей.

Співрозмовники обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій і сумісності Сил оборони та безпеки України з НАТО.

Теги: #розмова #велика_британія #президент

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