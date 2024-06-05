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18:08 05.06.2024

Делегація України під час візиту до Мозамбіку домовилася про початок діяльності українсько-мозамбіцької Ділової ради - МЗС

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Делегація України під час візиту до Мозамбіку домовилася про початок діяльності українсько-мозамбіцької Ділової ради - МЗС

Спеціальний представник з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх 4 червня здійснив візит до Республіки Мозамбік, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

До складу делегації на чолі з заступником керівника Офісу президента України Миколою Точицьким увійшли голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду та представники українського аграрного сектору. Делегація України провела зустріч із міністром сільського господарства та розвитку села Мозамбіку Селсу Ісмаел Коррея та заступником міністра Олегаріу душ Анжуш Банзе.

"Під час зустрічі відбувся плідний обмін інформацією щодо можливих напрямів двосторонньої співпраці України та Мозамбіку у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, залучення інвестицій та заохочення підприємців двох країн до взаємовигідної співпраці у галузі сільського господарства", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, співрозмовники відзначили широкі можливості України у сфері інновацій і технологій, а також промисловий потенціал у виробництві сільськогосподарської продукції, який може бути використаний Мозамбіком.

Українська сторона наголосила на важливості імплементації ініціатив президента України, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки, таких як "Зерно з України", до яких може долучитися Мозамбік. Також наголошено на необхідності розвитку двосторонньої договірно-правової бази у сфері сільського господарства, а також досягнуто домовленості про започаткування діяльності Українсько-мозамбіцької Ділової ради.

Субх детально поінформував мозамбіцьку сторону про Глобальний саміт миру у Швейцарії, під час якого питання продовольчої безпеки становитиме одну з основних тем.

У рамках візиту українська делегація також провела зустріч із заступником міністра промисловості та торгівлі Мозамбіку Людовіною Бернардо. На платформі Міністерства промисловості та торгівлі та за підтримки Асоціації сприяння інвестиціям та експорту Мозамбіку та Конфедерації економічних асоціацій відбувся круглий стіл та В2В за участю українських та мозамбіцьких представників бізнесу.

Учасники заходу обговорили можливості співпраці у налагодженні виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема у країнах Південної Африки. Сторони також відзначили наявність перспектив розвитку двосторонньої взаємодії у секторі морського транспорту.

Теги: #україна #мозамбік #делегація

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