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15:27 05.06.2024

Верховна Рада має намір врегулювати питання протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав

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Верховна Рада має намір врегулювати питання протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав

Верховна Рада має намір врегулювати питання протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав.

За відповідний законопроєкт №11228-1 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, інших законів щодо врегулювання питань протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав у першому читанні проголосували 268 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в середу.

Пропоновані зміни, зокрема, збільшують строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії за окремими кримінальними правопорушеннями, а саме особливо тяжкими злочинами, відповідальність за які передбачена, зокрема, статтею 111 КК (державна зрада - ІФ-У).

Законопроєкт також пропонує уточнити в законі "Про контррозвідувальну діяльність" підстави контррозвідувальної діяльності; розмежувати і конкретизувати повноваження суб'єктів контррозвідувальної діяльності; розкрити основи виконання контррозвідувального (спеціального) завдання уповноваженими особами.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

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