В Одесі знайдено загиблою 20-річну співробітницю поліції, яку хвилею знесло з пірса, - ДСНС

Тіло 20-річної поліцейської з Рівного, яка перебувала в Одесі поза службою у свій вільний час й опинилася в морі під час шторму, було знайдено в середу без ознак життя за кілометр від берега.

"В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у середу.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області розповіли, що дівчина 2 червня фотографувалася на пірсі на згадку про перебування в Одесі під час шторму. "Перша хвиля збила її з ніг, а друга - змила в море", - розповіли в поліції.

Після цього було розпочато пошуки дівчини із залученням водолазів ДСНС. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісти".