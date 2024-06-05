Повідомлено про підозру столичному адвокату, який мав намір дати хабара у $200 тис. прокурору САП і детективу НАБУ

Антикорупційні органи України повідомили про підозру столичному адвокату, викритому на спробі надання хабара в розмірі $200 тис. прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру адвокату одного з столичних адвокатських об’єднань, якого викрили на пропозиції надати хабар у розмірі $200 тис.", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

У САП нагадують, що адвокат пропонував ці кошти прокурору САП і детективу НАБУ за ухвалення рішення про передання кримінального провадження щодо його підзахисного у справі про заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізацію отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.