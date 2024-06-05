Прокуратура повідомила про підозру 73-річному хулігану, який напав на дівчину-волонтера в Києві

Правоохоронці повідомили про підозру 73-річному киянину, який напав на дівчину-волонтера в Оболонському районі Києва, його спільника ще розшукують.

"За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 73-річному чоловіку за фактом вчинення грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю щодо потерпілої (за ч. 2 ст. 296 КК України)", - ідеться в повідомленні Київської міської прокуратури в середу.

За інформацією прокуратури, двоє нетверезих чоловіків намагалися розпочати розмову з дівчиною-волонтером, яка поверталася з прощання із загиблою бойовою парамедикинею Іриною Цибух. Волонтерка не захотіла з ними спілкуватися й відповіла, що не розуміє їх.

"Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її. Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон. Підозрюваний наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон, щоб вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі інформують, що після цього другий чоловік долонею завдав удару постраждалій у ніс. Дівчині вдалося повернути телефон.

Відео цього конфлікту постраждала виклала в соцмережі, що дало змогу відкрити справу й встановити нападників.

Підозрюваний - 73-річний житель Печерського району, який торгує на ринку житлового масиву Куренівка.

"Свою провину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам'ятає через свій поважний вік", - уточнюють у прокуратурі.

Місцезнаходження іншого учасника конфлікту ще встановлюють.