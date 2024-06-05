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12:08 05.06.2024

ЗСУ за добу завдали ударів по 15 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ за добу завдали ударів по 15 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Повітряні сили Збройних сил України та ракетні війська й артилерія вразили за минулу добу 15 районів зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо стану російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, завдано ударів по ворожому пункту управління, району зосередження озброєння та військової техніки, артилерійському засобу противника, базі паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційній станції, станції радіоелектронної боротьби, наземній станції управління БПЛА окупантів, трьох засобах протиповітряної оборони та двох інших важливих об'єктах ворога.

"У підсумку, за минулу добу загальні втрати російських загарбників становлять 1280 осіб. Також ворог втратив 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 69 автомобілів і 12 одиниць спеціальної техніки", - йдеться у зведенні.

За уточненими даними, минулої доби на харківському напрямку ворог втратив 127 осіб, із них 41 - безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БПЛА, 15 автомобілів і шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.

На покровському напрямку противник втратив понад 450 осіб убитими та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, три гармати, 16 автомобілів, п'ять БпЛА і три засоби РЕБ. Крім того, знищено два ворожі склади з боєприпасами та один - з пальним.

Теги: #зсу #фронт

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