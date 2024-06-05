Через негоду в Хмельницькій області знеструмлено понад 21 тис. споживачів

Унаслідок несприятливих погодних умов у Хмельницькій області опинилися знеструмленими понад 21 тис. споживачів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Станом на ранок унаслідок погодних умов знеструмлено 21330 споживачів області у 144 населених пунктах (із них 65 - частково). Це 20642 побутові споживачі та 688 - юридичних", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням Тюріна, енергетики наразі працюють над ліквідацією наслідків негоди.