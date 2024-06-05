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09:50 05.06.2024

Мінветеранів і Мінцифри запускають е-Посвідчення ветерана в "Дії"

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Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України запускають електронне посвідчення ветерана в мобільному застосунку "Дія".

"У застосунку "Дія" доступний один з довгоочікуваних документів для українців - посвідчення ветерана. Відтепер понад 1 млн українців можуть скористатися електронним посвідченням у різних життєвих ситуаціях - від оформлення іпотеки до отримання соціальних послуг. І при цьому не потрібно носити із собою паперовий аналог документа. Працюємо над цифровізацією сервісів, щоб мінімізувати бюрократію в армії та зробити взаємодію військових і держави якомога зручнішою", - наводить слова віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова пресслужба Мінветеранів.

Зазначено, що використовувати е-Посвідчення ветерана в "Дії" можна для отримання пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, зокрема для безплатного проїзду в громадському транспорті, у закладах охорони здоров'я, в освітній сфері; під час звернення до центрів надання адміністративних послуг; під час працевлаштування й оформлення підприємницької діяльності; під час оформлення пільг, допомог і виплат.

Е-Посвідчення ветерана містить відомості про учасника бойових дій, про особу з інвалідністю внаслідок війни, про учасника війни, про постраждалого учасника Революції гідності, про члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, про члена сім'ї загиблого (померлого) захисника і захисниці України, а також унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), який забезпечує перехід до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

У сформованому електронному документі має відображатися назва посвідчення; прізвище, ім'я, по батькові, фотокартка, пункт і стаття закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", згідно з якими надано статус, орган, який видав посвідчення, серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення, група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни), унікальний електронний ідентифікатор.

"Для формування та використання е-Посвідчення ветерана необхідно завантажити мобільний застосунок "Дія" на електронний пристрій і пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію", - додали в Мінветеранів.

Теги: #дія #е_посвідчення

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