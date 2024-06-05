Міносвіти оприлюднило оновлений порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році

Міністерство освіти і науки України оприлюднило оновлений порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора мистецтва у 2024 році.

"Зміни пов'язано з наявною воєнно-політичною ситуацією в країні. Також вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей і навичок вступників", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Серед основних нововведень - збільшення підтримки закладів вищої освіти, розташованих у прифронтових і прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнта. Зокрема, виші поблизу зони бойових дій і постраждалих від російської агресії територій матимуть особливий регіональний коефіцієнт: 1,07 - у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,04 - у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області; 1,00 - інші.

"Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм усіх спеціальностей, крім 081 "Право" та 293 "Міжнародне право", - повідомили в міністерстві.

Щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, то умовою допуску є успішне складання ЄВІ у 2024 році з оцінкою за кожен з його компонентів щонайменше 150 балів, а альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови щонайменше 130 балів.

Крім того, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру. Ці умови надають студентам, які зареєстровані й проживають на тимчасово окупованій території; проживають у населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії, проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року. "За таких умов вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того самого закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними в Переліку спеціальностей, що користуються особливою підтримкою", - додали у відомстві.

Якщо у виші немає магістерської програми за такою спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) закладу вищої освіти або вищого навчального закладу в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях.