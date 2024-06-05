Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

Президент США Джо Байден проведе дві зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, спочатку під час святкування 80-річчя висадки в Нормандії у Франції та наступного тижня на саміті G7 в Італії, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу на борту президентського літака, який вилетів до Парижа.

"У Нормандії у Байдена буде можливість сісти за стіл переговорів із президентом Зеленським. Він зустрінеться з ним, щоб обговорити стан справ в Україні і про те, як ми можемо продовжувати і поглиблювати нашу підтримку України", - сказав Салліван.

За його словами, Байден також має намір знову зустрітися із Зеленським на саміті G7 в італійському Барі з 13 до 15 червня, зустріч буде присвячена використанню заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України.