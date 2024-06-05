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04:08 05.06.2024

Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

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Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

За добу одна людина загинула і двоє поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація у своєму Телеграм-каналі станом на 21.00 вівторка, 4 червня.

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Свєська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Конотопська, Новослобідська громади", - зазначається в повідомленні.

Так, по Середино-Будській громаді росіяни гатили з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи), унаслідок обстрілу загинула одна людина. Водночас у Хотінській громаді була атака FPV дроном (1 вибух). Також ворог гатив із мінометів (20 вибухів), унаслідок обстрілу дістали поранення двоє людей.

Крім того, найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано: у Білопільській громаді - атака FPV дроном (5 вибухів), мінометні (5 вибухів), артилерійські (5 вибухів) обстріли та зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (3 вибухи); у Краснопільській громаді - скидання ВОГ із БПЛА (9 вибухів). Також ворог гатив із мінометів (7 вибухів) та артилерії (2 вибухи); у Новослобідській громаді - обстріл із РСЗВ (9 вибухів); у Великописарівській - гранатометний обстріл (4 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).

 

Теги: #україна #сумська_область #обстріли

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