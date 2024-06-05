У Києві викрили адвоката, який пропонував прокурорам хабар у розмірі $200 тис.

Під процесуальним керівництвом прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) на пропозиції дати хабар у розмірі $200 тис. викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об'єднань, повідомляє прес-служба САП.

"Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП і детективам НАБУ за ухвалення рішення щодо передачі кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі про заволодіння електричною енергією ПрАТ “НЕК ”Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Як уточнили в САП, наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводять обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.