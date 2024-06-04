Єрмак обговорив із керівниками провідних світових університетів просування Української формули миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся в онлайн-форматі з керівниками провідних світових університетів та освітніх асоціацій. Він розповів про запропоновану президентом Володимиром Зеленським Формулу миру, шляхи її реалізації та підготовку до Глобального саміту миру, повідомляє прес-служба Офісу президента у вівторок, 4 червня.

Єрмак зазначив, що вже понад 100 країн і міжнародних організацій підтвердили свою участь у Саміті миру, тож наразі РФ робить усе для того, щоб його зірвати.

«Вони не цураються нічого, вони телефонують лідерам, вони погрожують, вони шантажують. Тому сьогодні кожен голос дуже важливий. Адже в ці дні, буквально години, багато країн визначають, на якому рівні бути представленими. Для нас це буде великим кроком для продовження об'єднання міжнародного співтовариства і визначення рамок майбутнього спільного міжнародного плану з припинення війни і подолання всіх криз, які ця війна створила", - сказав він.

Як повідомляється, у зустрічі також узяли участь: заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська, радник - уповноважений Президента з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки і спорту Ольга Будник та ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

Співрозмовники обговорили посилення обміну науковцями та досвідом, зокрема задля допомоги у протидії екологічним та енергетичним наслідкам війни, а також у процесі відновлення та реконструкції України.

Олена Ковальська зауважила, що Росія щодня знищує об'єкти інфраструктури, зокрема зруйнувала 340 закладів освіти та суттєво пошкодила понад 3400 об'єктів.