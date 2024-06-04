Події

22:03 04.06.2024

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80

2 хв читати
Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80. Найбільше боїв на цей час доби відбулося на покровському напрямку. Водночас протягом дня російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону також на куп'янському та курахівському напрямках, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 20:00 вівторка, 4 червня.

За даними Генштабу, Харківщина й надалі залишається під терористичними ударами ворожої авіації. З території російської федерації, а саме з району Шебекіно, ворог завдав два удари шістьма КАБами по Вовчанську, двома КАБами по Білому Колодязю, ще одна КАБ вдарила по Старому Салтову. Вісьмома некерованими авіаційними ракетами окупанти били по Вовчанських Хуторах. Наразі на харківському напрямку триває одне бойове зіткнення.

"На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. П'ять атак наші воїни успішно відбили, ще вісім - тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки", - зазначається у зведенні.

На лиманському напрямку агресор атакує в районах Невського та Ямполя. Одне бойове зіткнення закінчилося без успіху для противника, ще одне - триває.

Напруженою залишається ситуація на покровському напрямку, наголошують у Генштабі. Від початку доби тут налічується вже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 27 штурмових дій російських загарбників. Ще 10 боїв тривають. Ситуація контрольована.

Як випливає зі зведення, сім разів російські загарбники намагалися атакувати наші позиції на курахівському напрямку.

Три штурмові дії українські захисники відбили, ще чотири тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

На времівському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів.

На оріхівському напрямку бої тривають поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Три завершені без успіху для противника, два - ще тривають.

На решті напрямків - без особливих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 04.06.2024
Кількість бойових зіткнень з опівночі зросла до 62, окупанти інтенсивно обстрілюють прикордоння на Сумщині й Чернігівщині - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень з опівночі зросла до 62, окупанти інтенсивно обстрілюють прикордоння на Сумщині й Чернігівщині - Генштаб ЗСУ

15:02 04.06.2024
На лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

На лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

07:50 04.06.2024
Окупанти за добу втратили 1290 осіб

Окупанти за добу втратили 1290 осіб

07:06 04.06.2024
Найбільш напружена обстановка на сіверському напрямку, за добу на фронті 124 зіткнення

Найбільш напружена обстановка на сіверському напрямку, за добу на фронті 124 зіткнення

20:12 03.06.2024
На фронті вже відбулося 102 бойових зіткнення, на покровському напрямку - 35, повідомляє Генштаб ЗСУ

На фронті вже відбулося 102 бойових зіткнення, на покровському напрямку - 35, повідомляє Генштаб ЗСУ

14:07 03.06.2024
Генштаб ЗСУ: Найскладніша обстановка зберігається на покровському напрямку, ситуація під контролем

Генштаб ЗСУ: Найскладніша обстановка зберігається на покровському напрямку, ситуація під контролем

13:18 03.06.2024
Війська РФ за минулу добу завдали 4 ракетних і 39 авіаційних ударів по більш ніж 20 населених пунктах України - Генштаб

Війська РФ за минулу добу завдали 4 ракетних і 39 авіаційних ударів по більш ніж 20 населених пунктах України - Генштаб

08:54 03.06.2024
На Харківщині за добу один мирний житель загинув, шестеро постраждали в результаті ворожих обстрілів

На Харківщині за добу один мирний житель загинув, шестеро постраждали в результаті ворожих обстрілів

07:25 03.06.2024
ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

02:25 03.06.2024
Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

ОСТАННЄ

Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, поранено мирного жителя - обладміністрація

Заступник голови КМДА Усов підтвердив обшук у його кабінеті: вилучили телефони, комп'ютер, особисті кошти

Міноборони України в партнерстві з Victory Drones запускає проєкт із рекрутингу операторів БПЛА

Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

У Києві та області з 5 до 13 червня будуть проведені командно-штабні навчання

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА