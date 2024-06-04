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Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80. Найбільше боїв на цей час доби відбулося на покровському напрямку. Водночас протягом дня російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону також на куп'янському та курахівському напрямках, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 20:00 вівторка, 4 червня.

За даними Генштабу, Харківщина й надалі залишається під терористичними ударами ворожої авіації. З території російської федерації, а саме з району Шебекіно, ворог завдав два удари шістьма КАБами по Вовчанську, двома КАБами по Білому Колодязю, ще одна КАБ вдарила по Старому Салтову. Вісьмома некерованими авіаційними ракетами окупанти били по Вовчанських Хуторах. Наразі на харківському напрямку триває одне бойове зіткнення.

"На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. П'ять атак наші воїни успішно відбили, ще вісім - тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки", - зазначається у зведенні.

На лиманському напрямку агресор атакує в районах Невського та Ямполя. Одне бойове зіткнення закінчилося без успіху для противника, ще одне - триває.

Напруженою залишається ситуація на покровському напрямку, наголошують у Генштабі. Від початку доби тут налічується вже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 27 штурмових дій російських загарбників. Ще 10 боїв тривають. Ситуація контрольована.

Як випливає зі зведення, сім разів російські загарбники намагалися атакувати наші позиції на курахівському напрямку.

Три штурмові дії українські захисники відбили, ще чотири тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

На времівському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів.

На оріхівському напрямку бої тривають поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Три завершені без успіху для противника, два - ще тривають.

На решті напрямків - без особливих змін.