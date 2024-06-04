Події

20:24 04.06.2024

Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

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Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

Двоє чоловіків постраждали внаслідок ударів, завданих ЗС РФ по Вовчанській громаді Чугуївського району Харківської області протягом 4 червня.

"Близько 17:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ із FPV-дрона. Отримав поранення 54-річний чоловік, його ушпиталено до лікарні. Також сьогодні вдень російські військові обстріляли с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Тілесні ушкодження отримав 70-річний мешканець", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #постраждалі #харківщина #обстріл

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