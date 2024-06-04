"Нова пошта" планує встановити ще 500 укриттів у відділеннях і терміналах

Компанія "Нова пошта" планує встановлення додатково 500 металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії впродовж наступних трьох місяців, здебільшого у східних, центральних і південних областях, повідомила пресслужба.

"Наша мета - поставити укриття на кожні 50 метрів, щоб співробітники за секунди могли до них дістатися", - пояснюється в повідомленні "Нової пошти" у вівторок.

Компанія нагадала, що у 2022-2024 роках побудувала і встановила 580 металевих і бетонних укриттів та інвестувала в них 400 млн грн.

Зазначається, що "Нова пошта" шукає партнерів, які можуть швидко виготовити і встановити додаткові металеві та бетонні внутрішні укриття у відділеннях, на депо і терміналах.

Як повідомлялося, мережа відділень "Нової пошти" охоплює 11,4 тис. точок.