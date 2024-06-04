Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у ВР

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабінету Міністрів про дотримання його представниками дрес-коду під час пленарних засідань парламенту, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Спікер дав завдання підготувати звернення до уряду, щоб їхні представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи за законами, бо постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять",- написав Железняк у телеграмі у вівторок.