Події

14:57 04.06.2024

Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у ВР

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Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у ВР

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабінету Міністрів про дотримання його представниками дрес-коду під час пленарних засідань парламенту, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Спікер дав завдання підготувати звернення до уряду, щоб їхні представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи за законами, бо постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять",- написав Железняк у телеграмі у вівторок.

Теги: #стефанчук #верховна_рада #дрес_код

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