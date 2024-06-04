СБУ повідомила про підозру в державній зраді дружині ексдепутата Маркова - співвласниці російської ІТ-компанії

Служба безпеки України повідомила про підозру дружині колишнього народного депутата Ігоря Маркова Інесі, за рішенням суду заарештовано її нерухомість в Одесі більш ніж на 250 млн грн.

"Служба безпеки зібрала докази державної зради дружини екснардепа від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова Інеси. Наразі вона є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації рф", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

У спецслужбі нагадують, що 2014 року фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя і сприяють війні РФ проти України.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала в РФ "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем". "Серед його співзасновників - підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України", - уточнюється в повідомленні.

В українській спецслужбі інформують, що на замовлення корпорації "Ростех" компанія фігурантки розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів Росії. Зокрема, йдеться про КА-52 "Алігатор" і Мі-28Н "Нічний мисливець".

"Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення рф компанія фігурантки поставила окупаційним угрупованням Росії програмних товарів на понад 100 млн рублів", - наголошується в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, за матеріалами СБУ суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок і земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

У травні 2023 року СБУ повідомила чоловіку фігурантки Ігорю Маркову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких - держзрада.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.