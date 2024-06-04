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10:52 04.06.2024

Через негоду знеструмлені споживачі 68 населених пунктів у Львівській та Сумській областях - Міненерго

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Через негоду знеструмлені споживачі 68 населених пунктів у Львівській та Сумській областях - Міненерго

Через негоду знеструмлені 68 населених пунктів в Україні, з яких 48 - у Львівській області та 20 - у Сумській, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з оновленим зведенням відомства в телеграм-каналі у вівторок, були також відключення в інших регіонах із технологічних причин. Зокрема в Одеській області відключалася високовольтна підстанція, внаслідок чого знеструмлювали місцеву промисловість та електротранспорт. Причину відключення з'ясовують.

У Миколаївській області короткостроково відключали повітряну лінію обленерго - на певний час знеструмлювали побутових споживачів.

У західному регіоні в прогоні опор високовольтної повітряної лінії було виявлено свіжозрубане дерево, що призвело до її відключення. Дерево прибрали, лінію включили в роботу.

Міненерго також повідомляє про надзвичайні ситуації. За його інформацією, у Донецькій області бригада обленерго під час ремонту повітряної лінії потрапила під обстріл.

"На щастя, ніхто не постраждав. Енергетики завершили роботи і поїхали з небезпечного місця", - пояснило міністерство.

У Львівській області на одній із шахт через перепад напруги зупинялося вентиляційне обладнання. У шахті перебували 43 працівники, яких сповістили про ситуацію. Протягом півтори години вентиляційне обладнання було запущено в роботу.

 

Теги: #міненерго #енергетика

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