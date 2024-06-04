Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) разом із лінгвістами зіставляли виступ Володимира Путіна перед повномасштабною агресією і наративи низки народних депутатів України, яким згодом висунули підозру в державній зраді, повідомив перший заступник директора ДБР Олександр Удовиченко.

"Усі були приголомшені тим, що сталося, весь світ дивився звернення президента ворожої країни, чув ті наративи, якими він виправдовував необхідність так званої СВО. І, знаєте, тоді в мене з'явилося відчуття, що це вже було, я вже це чув - таке собі дежавю", - розповів Удовиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами першого заступника директора відомства, тоді в ДБР почали аналізувати публічні виступи українських політиків.

"Ми зрозуміли, що саме ці путінські наративи віднедавна окремі українські політики доводять до суспільства, формуючи, власне, конкретну громадську думку", - зазначив Удовиченко.

Отже, як пояснив він, у практиці українських правоохоронців з'явилася нова форма злочину держзради - "вербальне сприяння підривній діяльності".

Удовиченко розповів, що після того як переконали генпрокурора в необхідності застосування нової моделі визначення держзради, почали працювати безпосередньо з експертами-лінгвістами.

"Поясню простими словами: зіставляли виступ Путіна з публічними заявами Кузьміна, Киви, Рабіновича, Волошина, Шуфрича. Експерти... сказали "так, фрази справді тотожні". Отже, той наратив, який озвучив Путін, наші народні депутати впроваджували і поширювали в українському суспільстві протягом певного часу, формували громадську думку", - звернув увагу перший заступник директора ДБР.

У такий спосіб, як наголосив він, сприйняття виступів цих депутатів як представлення їх політичної позиції було хибним.

"Говорячи по-шпигунськи, вони відпрацьовували завдання. Жодним чином це не було політичною позицією - це була підготовка громадської думки до тих процесів, які, на жаль, сьогодні відбуваються з нашою країною", - зауважив Удовиченко.