Події

08:52 04.06.2024

Унаслідок ранкового обстрілу Куп'янська постраждав мирний житель

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Унаслідок ранкового обстрілу Куп'янська постраждав мирний житель
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Вранці у вівторок ЗС РФ обстріляли Куп'янськ, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Близько 7:00 ворог обстріляв м.Куп'янськ. Попередньо постраждала 1 людина. Інформація оновлюється", - написав Синєгубов своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, напередодні Білий Колодязь неодноразово зазнавав ворожих обстрілів. Унаслідок вечірнього обстрілу горів будинок, постраждала жінка, раніше - було пошкоджено будівлю елеватора, горіли два гаражі і три вантажні автомобілі, дах котельні магазину. У Харкові частково зруйновано тильний бік будівлі навчального корпусу на вул. Любові Малої, постраждала жінка.

Авіаудар КАБом по Хотімлі спровокував пожежу 9 будинків на колесах, 15 металевих будинків, 4 яхт, 1 катера. У Куп'янську зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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