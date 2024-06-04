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07:16 04.06.2024

Ворог за добу 446 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

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Ворог за добу 446 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 446 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 446 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційних ударів по Новоандріївці та Левадному.

Також 177 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 26 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і Малинівку, а 241 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Крім того, надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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