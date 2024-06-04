Події

07:06 04.06.2024

Найбільш напружена обстановка на сіверському напрямку, за добу на фронті 124 зіткнення

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Найбільш напружена обстановка на сіверському напрямку, за добу на фронті 124 зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На фронті за добу відбулося 124 зіткнення, найбільш напружена обстановка на сіверському напрямку, повідомляє Генеральний штаб.

"Сіверський напрямок залишається одним із найбільш напружених. Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів поблизу Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Виїмки. 15 атак уже відбито нашими захисниками, дев'ять бойових зіткнень ще тривають. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог попередньо протягом доби втратив 91 окупанта загиблими та пораненими. Також сили оборони знищили два танки, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ.

Від початку доби на краматорському напрямку російські загарбники п'ять разів атакували українські позиції поблизу Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку.

На покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували українські позиції в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Калинівки, Нетайлового та Невельського. 26 атак відбили Сили оборони.

На курахівському напрямку 10 спроб противника наблизитися до українських позицій у районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного були безуспішними.

На оріхівському напрямку обстановка істотних змін не зазнала, триває бій неподалік Малої Токмачки.

На придніпровському напрямку російські окупанти продовжують спроби відтіснити українських захисників від Кринків. Три штурмові дії противника зазнали невдачі.

"Ракетні війська та артилерія Сил оборони впродовж доби вразили п'ять районів зосередження особового складу противника, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему", - зазначили в генштабі.

Також повідомляється, що протягом доби російські окупанти завдали по території України два ракетні удари із застосуванням шести ракет і 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБ, задіяли 359 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із застосуванням різних типів зброї.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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