Події

22:55 03.06.2024

Глава МЗС Італії підтвердив плани передати Україні систему ППО SAMP/T

1 хв читати
Глава МЗС Італії підтвердив плани передати Україні систему ППО SAMP/T

Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія надасть Україні вже другу батарею SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети, повідомляє Reuters.

"Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони та захисту, про який нас попросила сама Україна", - зазначив міністр.

Більш детальних подробиць щодо передачі Україні системи ППО SAMP/T глава МЗС не розкрив.

Як повідомлялося, Італія може відправити в Україну другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, повідомило джерело агентству Reuters.

Теги: #україна #пво #італія #підтвердження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:19 04.06.2024
Дніпропетровська область другий день поспіль може обійтися без відключень е/е

Дніпропетровська область другий день поспіль може обійтися без відключень е/е

23:44 03.06.2024
Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім

Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім

22:22 03.06.2024
Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити електроенергією близько 150 тисяч українців

Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити електроенергією близько 150 тисяч українців

20:44 03.06.2024
Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T

Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T

06:46 03.06.2024
Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

05:41 03.06.2024
Скрипаль Дмитро Удовиченко виграв гран-прі конкурсу королеви Єлизавети

Скрипаль Дмитро Удовиченко виграв гран-прі конкурсу королеви Єлизавети

04:19 03.06.2024
Зеленський прибув до Маніли

Зеленський прибув до Маніли

03:45 03.06.2024
Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі

Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі

02:25 03.06.2024
Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

01:07 03.06.2024
Посол ЄС в Україні провела першу зустріч із урядовцями

Посол ЄС в Україні провела першу зустріч із урядовцями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

На фронті вже відбулося 102 бойових зіткнення, на покровському напрямку - 35, повідомляє Генштаб ЗСУ

На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім

Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

ОСТАННЄ

Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

Суд вирішив передати столичний БФК Gulliver в управління АРМА, власник має намір оскаржити рішення

На фронті вже відбулося 102 бойових зіткнення, на покровському напрямку - 35, повідомляє Генштаб ЗСУ

Українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до сексуального насильства на окупованих територіях

У Харкові спрацювала ППО, інформації про постраждалих немає

Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт

Поліція в Києві викрила банківських службовців, які вкрали майже 6,2 млн грн із рахунку клієнтки

Нетаньягу заявив Кнесету, що кампанія в Газі не припиниться аж до розгрому ХАМАС

У Празі затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА