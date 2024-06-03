Глава МЗС Італії підтвердив плани передати Україні систему ППО SAMP/T

Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія надасть Україні вже другу батарею SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети, повідомляє Reuters.

"Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони та захисту, про який нас попросила сама Україна", - зазначив міністр.

Більш детальних подробиць щодо передачі Україні системи ППО SAMP/T глава МЗС не розкрив.

Як повідомлялося, Італія може відправити в Україну другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, повідомило джерело агентству Reuters.