Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T

Італія може відправити в Україну другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, повідомило джерело агентству Reuters.

"Джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я, підтвердило повідомлення газет про те, що Італія готується відправити систему SAMP/T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися в Італію", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок.

Джерело не назвало термінів поставки. Водночас, він додав, що система ППО, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета допомоги для України від Італії, який може бути схвалений найближчим часом.