Події

20:44 03.06.2024

Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T

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Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T

Італія може відправити в Україну другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, повідомило джерело агентству Reuters.

"Джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я, підтвердило повідомлення газет про те, що Італія готується відправити систему SAMP/T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися в Італію", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок.

Джерело не назвало термінів поставки. Водночас, він додав, що система ППО, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета допомоги для України від Італії, який може бути схвалений найближчим часом.

 

 

 

Теги: #ппо #передача #samp_t #італія

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