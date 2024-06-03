Суд вирішив передати столичний БФК Gulliver в управління АРМА, власник має намір оскаржити рішення

Фото: Gulliver

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про передання БФК Gulliver в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), власник активу має намір оскаржити рішення в апеляційному суді.

"Ми вважаємо, що це рішення було ухвалено не на підставі фактичних обставин справи, а через імовірний тиск на суддів... Менеджмент БФК Gulliver у правовому полі буде продовжувати відстоювати свою позицію в апеляційному суді", - повідомила пресслужба БФК Gulliver у понеділок.

Як наголошується в пресрелізі суду, клопотання прокурора стосувалося виключно передання майна до АРМА для управління, а не для реалізації. Крім того, суд зобов'язав АРМА здійснювати періодичні (не рідше одного разу за місяць) перевірки ефективності управління активом.

Раніше повідомлялося, що зазначене клопотання Офісу генпрокурора було подано в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки про можливе ухилення від сплати керівництвом ТРЦ майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору ТРЦ Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Київський апеляційний суд 9 квітня 2024 року задовольнив клопотання прокурора і вирішив заарештувати майно ТОВ "Три О", серед якого і торговельно-офісний центр Gulliver у столиці.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов'язання компанії перед державними банками "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником ТРЦ є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, водночас у держреєстрі кінцевим бенефіціаром зазначено В'ячеслава Ігнатенка.

У пресслужбі БФК зазначали, що "Три О" виконує свої зобов'язання перед Ощадбанком і Укрексімбанком щодо погашення кредитів: у 2023 році було сплачено 300 млн грн, на 2024 рік заплановано погашення 700 млн грн. У компанії вважають, що вилучення Gulliver із володіння та управління "Три О" може стати загрозою виконанню зобов'язань перед банками.

Багатофункціональний комплекс Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року, його площа 151,8 тис. кв. м.