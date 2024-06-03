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14:01 03.06.2024

Найближчими днями в Україні збережеться тепла мінлива погода з грозами й короткочасними дощами, можливий град - Укргідрометцентр

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Найближчими днями в Україні збережеться тепла мінлива погода з грозами й короткочасними дощами, можливий град - Укргідрометцентр

У вівторок, 4 червня, уночі в більшості західних областей, у Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях, удень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень в окремих районах прогнозується град і шквали 15-20 м/с. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°; удень у західних і північних областях 22-27°, на решті території 28-33°; на високогір'ї Карпат уночі 8-13°, удень 14-19°.

У Києві 4 червня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 4 червня найвища температура вдень була 31,9° у 1901 р., найнижча вночі 4,3° у 1933 р.

У середу, 5 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град, лише вдень у південних областях без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз поривчастий.

Температура вночі 13-18°, удень 22-27°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 27-32°, місцями 35°.

У Києві в середу, 5 червня, прогнозуються короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-18°; удень 22-24°.

Теги: #прогноз_погоди

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