Російські війська за добу 420 разів ударили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Російські окупанти за добу 420 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися вісім населених пунктів, повідомив у понеділок уранці голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"За добу окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційних ударів по Новоандріївці, Малинівці та Левадному, 178 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 15 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку і Нове Запоріжжя (Пологівський район), 224 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки і Степногірська.

Крім того, надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.