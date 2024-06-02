Події

19:18 02.06.2024

Зеленський відвідає Філіппіни

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Зеленський відвідає Філіппіни

Президент України Володимир Зеленський вперше відвідає Філіппіни. Зеленський прибуде до Маніли пізно ввечері в неділю, 2 червня, повідомляє новинний сайт Rappler із посиланням на дипломатичні джерела.

Як ідеться в повідомленні, це перший візит Володимира Зеленського до Маніли з часу його обрання президентом у 2019 році, президент України прибуде на Філіппіни одразу після візиту до Сінгапуру.

Як раніше повідомляли, у Сінгапурі Зеленський узяв участь у конференції "Діалог Шангрі-Ла" і провів зустрічі із сінгапурськими державними діячами, інвесторами, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном.

 

 

 

Теги: #філіппіни #візит #президент

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