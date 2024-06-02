Події

19:14 02.06.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі до 17.00 зросла до 48, із них 16 на покровському напрямку

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Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі до 17.00 зросла до 48, із них 16 на покровському напрямку
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кількість бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни зросла до 48 від початку поточної доби, найгарячішим залишається покровський напрямок, повідомляють в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 17.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 16 атак на позиції наших військ. 12 боєзіткнень Сили оборони відбили, чотири - ще тривають неподалік Нетайлового та Сокола. На напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Євгенівку агресор скинув два КАБи, на Олександропіль та Карлівку - по одному", - йдеться у зведенні.

На сіверському напрямку загальна кількість боєприпасів від початку доби збільшилася до семи, триває бій у районі Виїмки. На краматорському напрямку відбито чотири ворожі атаки. На лиманському, времівському та придніпровському напрямках відбито по три атаки російських окупантів. Загарбники завдали двох авіаударів по районах сіл Ольгівка та Новотягинка.

"На Харківському напрямку російські терористи продовжують руйнувати населені пункти авіаударами, використовуючи для пусків територію Росії. 20 бомб скинув ворог від початку цієї доби. Після обіду російські загарбники... завдали авіаційного удару в район українських Вовчанських Хуторів. Агресор провів за сьогодні одну атаку неподалік Стариці. Українські військові зміцнюють оборону й активно виснажують наступальний потенціал ворога", - розповіли в Генштабі.

На решті напрямків обстановка істотних змін не зазнала.

Станом на 13:00 повідомлялося про 38 бойових зіткнень від початку доби, з яких 10 на той час тривали.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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