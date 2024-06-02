Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки азійських країн, включно з політичною та гуманітарною підтримкою, проте ніколи не вимагала надання військової допомоги.

"Нам потрібна підтримка країн Азії. Дуже потрібна ця підтримка. Ми поважаємо кожен голос, кожну територію, кожну з країн вашого регіону. Ми хочемо, щоб Азія знала, що відбувається в Україні, щоб Азія підтримувала завершення війни, щоб азійські лідери були на Саміті миру", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю в неділю.

Він також зазначив, що "багато країн Азії не підтримують Україну зброєю, і ми ніколи не чинили тиск, ніколи не вимагали. Ми завжди звертаємося за політичною підтримкою, гуманітарною, за підтримкою наших людей, дітей".

Глава держави водночас констатував, що одним із ключових питань у відносинах з Азією залишається продовольча безпека.

"Щодо Сінгапуру та інших країн Азії, наприклад, Індонезії - ми говоримо про питання продовольчої безпеки. Це важливо. У нас є товарообіг. Україна є гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на те, що РФ вийшла із зернової ініціативи. Ми створили власний коридор. Хоча він і під обстрілами", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що під час візиту до Сінгапуру провів зустріч із представниками бізнес-кіл цієї країни. Так, за словами президента, "є люди, є представники бізнесу Сінгапуру, які також постраждали в Україні".

"Є компанія, яка займається агропромисловим бізнесом в Україні. І по них (об'єкту - ІФ-У) прилетіли ракети", - розповів президент.

"Але наше завдання сьогодні забезпечити роботу (зернового - ІФ-У) коридору, щоб усі втрати, яких зазнали такі компанії, були покриті за рахунок російських активів. І ми продовжуємо транспортувати мільйони тонн в Азію, Африку тощо. Ми наростили цей транзит. Будемо працювати в цьому напрямку", - заявив Зеленський.