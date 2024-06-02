В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР
Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона
США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена - Зеленський
На початку тижня в більшості областей України будуть дощі, у понеділок у Карпатах грози - Укргідрометцентр
Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона
Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена - Генштаб ЗСУ
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