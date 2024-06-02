Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула 1 людина, поранено 6 - голова ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула 1 людина в Птичому Новогродівської громади, 1 - дістала поранення в Українську Селидівської громади, ще 5 - поранені в Лимані Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Крім цього, пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю в Курахівці, 2 п'ятиповерхівки - в Українську Селидівської громади, 3 будинки - у Птичому Новогродівської громади, 4 будинки і 2 адмінбудівлі - у Михайлівці, 1 будинок - в Орлівці, 28 будинків - у Лимані, 16 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 адмінбудівлі - у Костянтинівці, 7 будинків - у Північному та 1 - у Щербинівці Торецької громади, 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки - у Часовоярській громаді.

Також окупанти обстріляли Парасковіївку, Костянтинівку та Зоряне в Мар'їнській громаді, Курахове та Гостре, промзону в Гострому.

Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 53 людини, зокрема 8 дітей.