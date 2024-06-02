США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але наразі Україна досі не має в своєму розпорядженні конкретного підтвердження про участь американського лідера Джозефа Байдена.

"США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні. Але поки що немає конкретного підтвердження саме президента Байдена. Але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є шанс, що президент буде", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю в неділю.

Щодо позиції Китаю, зазначив Зеленський, вони не підтвердили участі в Саміті миру на жодному рівні. "Це абсолютно дві різні (порівняно зі США - ІФ-У) позиції", - заявив президент.

"І США, варто сказати, хоч би там як, мають контакти з деякими державами, яких залучають брати участь у саміті. Китай же, навпаки, сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями", - констатував Зеленський.

Раніше в рамках конференції "Діалог - Шангрі Ла" президент України підтвердив згоду на участь у Саміті миру 106 країн. Він також повідомив, що буде приблизно 70-75 лідерів держав.