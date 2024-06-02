Війна з Китаєм не є неминучою, незважаючи на зростаючу напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою, незважаючи на швидко зростаючу напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Він наголосив на важливості відновлення діалогу з Китаєм, повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що заява Остіна прозвучала на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі на наступний день після його більш ніж годинної зустрічі в кулуарах з міністром оборони Китаю Донг Цзюнем.

"Поки ми говоримо, ми можемо виявити ті проблеми, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили загороди, які гарантують відсутність неправильних уявлень і прорахунків... які можуть вийти з-під контролю", - сказав глава Пентагону.

Associated Press наголошує, що жодна зі сторін не відступила від своїх давніх позицій щодо Тайваню, який Китай називає своїм і не виключає застосування сили для захоплення, а також щодо радикальних домагань Китаю в Південно-Китайському морі, що призвело до прямої конфронтації між Китаєм та іншими країнами в Південно-Китайському морі, особливо з Філіппінами.

Як заявив Остін, прихильність США до Філіппін як партнера є "залізною", водночас ще раз наголосивши на важливості діалогу з Китаєм.

"Є низка речей, які можуть статися на морі або в повітрі, ми це визнаємо", - сказав він. "Але наша мета - переконатися, що ми не дозволяємо ситуації вийти з-під контролю без необхідності".