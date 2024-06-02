Події

07:58 02.06.2024

Війна з Китаєм не є неминучою, незважаючи на зростаючу напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - глава Пентагону

1 хв читати
Війна з Китаєм не є неминучою, незважаючи на зростаючу напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою, незважаючи на швидко зростаючу напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Він наголосив на важливості відновлення діалогу з Китаєм, повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що заява Остіна прозвучала на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі на наступний день після його більш ніж годинної зустрічі в кулуарах з міністром оборони Китаю Донг Цзюнем.

"Поки ми говоримо, ми можемо виявити ті проблеми, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили загороди, які гарантують відсутність неправильних уявлень і прорахунків... які можуть вийти з-під контролю", - сказав глава Пентагону.

Associated Press наголошує, що жодна зі сторін не відступила від своїх давніх позицій щодо Тайваню, який Китай називає своїм і не виключає застосування сили для захоплення, а також щодо радикальних домагань Китаю в Південно-Китайському морі, що призвело до прямої конфронтації між Китаєм та іншими країнами в Південно-Китайському морі, особливо з Філіппінами.

Як заявив Остін, прихильність США до Філіппін як партнера є "залізною", водночас ще раз наголосивши на важливості діалогу з Китаєм.

"Є низка речей, які можуть статися на морі або в повітрі, ми це визнаємо", - сказав він. "Але наша мета - переконатися, що ми не дозволяємо ситуації вийти з-під контролю без необхідності".

 

 

 

Теги: #війна #китай #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 02.06.2024
На полях Азійського саміту Зеленський обговорив із міністром оборони США посилення української ППО та коаліцію F-16

На полях Азійського саміту Зеленський обговорив із міністром оборони США посилення української ППО та коаліцію F-16

07:21 02.06.2024
Міністр оборони Китаю заявляє про відсутність поставок зброї Росії

Міністр оборони Китаю заявляє про відсутність поставок зброї Росії

06:51 02.06.2024
Китайський безекіпажний космічний корабель приземлився на зворотному боці Місяця для історичної місії

Китайський безекіпажний космічний корабель приземлився на зворотному боці Місяця для історичної місії

06:33 02.06.2024
Законодавці США офіційно запросили Нетаньягу виступити з промовою в Конгресі

Законодавці США офіційно запросили Нетаньягу виступити з промовою в Конгресі

02:49 02.06.2024
Законодавці США офіційно запросили Нетаньяху виступити з промовою в Конгресі

Законодавці США офіційно запросили Нетаньяху виступити з промовою в Конгресі

23:10 01.06.2024
Понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні за час повномасштабного вторгнення РФ - ООН

Понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні за час повномасштабного вторгнення РФ - ООН

19:25 01.06.2024
Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

15:25 01.06.2024
Зеленський розраховує на прискорення поставок військової допомоги Україні в межах виділеного США пакета підтримки в $61 млрд

Зеленський розраховує на прискорення поставок військової допомоги Україні в межах виділеного США пакета підтримки в $61 млрд

12:35 01.06.2024
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей - ювенальні прокурори

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей - ювенальні прокурори

21:15 31.05.2024
Китай підтвердив відмову брати участь у Глобальному саміті миру і заявив, що буде "продовжувати на власний розсуд просувати мирні переговори"

Китай підтвердив відмову брати участь у Глобальному саміті миру і заявив, що буде "продовжувати на власний розсуд просувати мирні переговори"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На полях Азійського саміту Зеленський обговорив із міністром оборони США посилення української ППО та коаліцію F-16

Україна має підтвердження 106 країн про участь у Саміті миру

Іспанський "Реал" - переможець Ліги чемпіонів УЄФА

Зеленський провів першу в дипломатичній історії України зустріч із президентом держави Тимор-Лешті

Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

ОСТАННЄ

У Миколаївській області вночі збито 11 "шахедів", через падіння уламків горіли склади промпідприємства

Війська РФ протягом доби завдали понад 380 ударів по Запорізькій області

Силами ППО вночі знищено 24 із 25 "шахедів", які атакували Україну

Україна має підтвердження 106 країн про участь у Саміті миру

У Чорному морі перебувають три кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів

У Німеччині хакери атакували партію ХДС, триває розслідування

Окупанти за минулий день понад 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

2 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Німеччині хакери атакували партію ХДС, триває розслідування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА