Окупанти за минулий день понад 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

За день окупанти понад 20 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація станом на 21.00 суботи, 1 червня.

«Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Есманська, Свєсська, Середино-Будська, Великописарівська, Чупахівська громади", - зазначено у зведенні.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано в громадах: Краснопільська - обстріл із мінометів (3 вибухи), із використанням БпЛА (FPV-дрон камікадзе) (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів); Середино-Будська - артобстріл (14 вибухів); Білопільська - удар із використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів); Есманська - мінометний обстріл (9 вибухів).