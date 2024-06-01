Події

21:33 01.06.2024

Кількість боїв на всій лінії фронту зросла до 73, найбільше зіткнень відбулося на покровському напрямку

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Кількість боїв на всій лінії фронту зросла до 73, найбільше зіткнень відбулося на покровському напрямку

Кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту з початку доби зросла до 73. Найбільше боїв відбулося на покровському напрямку. Водночас протягом дня загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону також на сіверському та курахівському напрямках, сказано в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 19.00 суботи, 1 червня.

Так, на куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни успішно відбили, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки. Тут російські окупанти теж активно застосовують керовані авіаційні бомби. Зокрема, двох ударів КАБАми зазнала Дружелюбівка та однією КАБ ворог вдарив по Райгородку. По Тобаївці та Синьківці російська авіація завдала вогневого ураження НАРами, сім і 14 ракет відповідно.

За даними Генштабу, на сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Одну атаку українські захисники відбили, дев'ять ще тривають. Ситуація контрольована.

На краматорському напрямку російські війська атакували за підтримки авіації. Чотири штурмові дії російських загарбників відбили підрозділи Сил оборони.

Напруженою залишається ситуація на покровському напрямку, наголошують у Генштабі. Від початку доби тут налічується вже 23 бойових зіткнення. Ворог намагається продавити нашу оборону за підтримки авіації. 14 атак наші воїни відбили, дев'ять ще тривають.

У зведенні зазначається, що на курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до 19. Сили оборони України успішно відбили 13 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Водяного, де ворог активно застосовує авіацію.

На времівському напрямку українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів.

На придніпровському напрямку, в районі Кринків, від початку доби відбулося три бойових зіткнення. Ворог застосовував авіацію.

На інших напрямках - без особливих змін, повідомляють у Генштабі.

Також сказано, що російська армія, за даними Генштабу, від початку доби завдала ударів керованими авіабомбами по Харкову і населених пунктах області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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