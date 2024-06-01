У Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ворожого ракетного удару в ніч на 31 травня - Терехов

У Харкові завершилися пошуково-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку, частково зруйнованому внаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ у ніч на 31 травня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу 8. Ще 26 постраждали", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Таким чином, загалом унаслідок ударів по місту в ніч на 31 травня загинули 9 осіб.

Як повідомлялося, у місці іншого влучення загинув охоронець підприємства.