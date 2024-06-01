Окупанти нарощують темпи атак на сіверському та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

Тиск російських окупантів на покровському напрямку не зменшується, водночас загарбники нарощують темпи атак на сіверському та курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Українські воїни гнучко реагують на дії окупантів і вживають усіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Знову під ударами російських терористів перебуває Харківська область. Зокрема, по Вовчанських Хуторах агресор запустив керовану авіаційну бомбу з Таганрога (російська федерація). Ще одна КАБ прилетіла з території російської федерації по Зибиному. Пополудні з Бєлгорода (рф) росіяни завдали цинічного ракетного удару по Харкову.

Не припиняє агресор завдавати ударів артилерією зі своєї території по прикордонних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Артилерійського обстрілу з боку російської федерації зазнали населені пункти Фотовиж, Кремський Бугор і Велика Берізка.

"На Куп'янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Дружелюбівки. Сили оборони дають гідну відсіч противнику", - зазначили в Генштабі.

Продовжують активні дії російські окупанти на сіверському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до дев'яти. Одну атаку українські захисники відбили, вісім ще тривають. Водночас ворог завдав бомбового удару однією КАБ по Переїзному.

На краматорському напрямку російські війська намагалися просунутися в напрямку Часового Яру. Підрозділи сил оборони успішно припинили цю спробу. Водночас від ударів ворожої авіації постраждали Дружба (противник застосував 10 некерованих авіаційних ракет) та Костянтинівка (завдано удару однією КАБ).

На покровському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже вісім штурмових дій окупантів. Ще 11 тривають. Противник атакує за підтримки авіації. По Соколу завдано удару двома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував некерованими авіаційними ракетами.

Тривають бої на курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 17. Українські захисники успішно відбили 11 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки та Костянтинівки. По Водяному противник завдав удару однією КАБ із літака Су-35.

Попередні втрати росіян від початку доби на курахівському напрямку становили: 71 окупант, три танки, одна бойова броньована машина та два автомобілі. Пошкоджень зазнали ще чотири танки та один ББМ.

Ворог продовжує атакувати за підтримки авіації на времівському напрямку. Ще два ракетні удари із застосуванням 16 НАРів російські окупанти завдали по району Старомайорського. Водночас Урожайне некерованими авіаційними ракетами атакували два ворожі Ка-52.

На решті напрямків - без особливих змін.