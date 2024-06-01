Кількість жертв ворожого ракетного удару по Харкову, завданого 31 травня, зросла до дев’яти - прокуратура

Фото: ДСНС Харківщини

Тіло ще однієї жертви ракетного удару, завданого ЗС РФ по Харкову в ніч на 31 травня, виявлено між зруйнованим будинком і гаражем, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Попередньо, це тіло жінки. Найімовірніше, під час прямого влучення ракети жінку викинуло з квартири на вулицю і присипало конструкціями зруйнованого під'їзду. Вживаються заходи щодо ідентифікації особи", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальна кількість жертв ракетного удару, нанесеного по Харкову в ніч на 31 травня, зросла до 9 осіб.