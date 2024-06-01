Події

12:50 01.06.2024

У Херсоні через обстріл пошкоджено будівлю медзакладу

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У Херсоні через обстріл пошкоджено будівлю медзакладу

Унаслідок ворожого обстрілу з тимчасово окупованого лівого берега в Херсоні пошкоджено будівлю медичного закладу - вибито вікна, пошкоджено дах, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу в Херсоні було пошкоджено заклад охорони здоров'я. Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега атакувала центр міста близько 10.00. У медзакладі вибито вікна, пошкоджено дах, обірвано дроти", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Люди не постраждали", - уточнив Мрочко.

Теги: #херсон #обстріл

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