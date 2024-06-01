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12:47 01.06.2024

О.Зеленська: Кожен наш день тепер - день захисту дітей від атак ворога, тривоги і страху

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Перша леді України Олена Зеленська та команда її Фонду напередодні Міжнародного дня захисту дітей відвідали один із комунальних інтернатів, що забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Дуже хочу, щоб для цих дітей знайшлися люди, яким вони зможуть сказати "мама" й "тато" та отримати у відповідь щиру батьківську увагу. Це можливо у великих прийомних родинах, яким теж допомагає Фундація Олени Зеленської. Україна прагне й робить багато кроків, щоб розвивати сімейні форми виховання, щоб усі діти жили в родинах", - цитує пресслужба президента слова першої леді.

Команда Фундації Олени Зеленської провела з вихованцями інтернату день і влаштувала для них святкові розваги та активності. Зокрема, перша леді долучилася до квесту, організованого для дітей. Вихованці також узяли участь у тренуванні з футболу, майстер-класі з краси та кулінарному майстер-класі від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

"Кожен наш день тепер – день захисту наших дітей. Захисту фізичного – від атак ворога і морального – від тривоги, страху, самотності, сирітства. Самі ж ці діти поряд із бажанням знати батьків мають нині ще одне – мирна вільна Україна, у якій усі діти матимуть родини, які їх люблять", - зазначила вона.

Теги: #зеленська #діти

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