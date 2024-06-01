Події

12:35 01.06.2024

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей - ювенальні прокурори

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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей - ювенальні прокурори

Унаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей, постраждало - понад 1914, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1914 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 1 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 550 дітей загинули та понад 1364 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - зазначено в повідомленні Офісу генпрокурора в суботу.

Повідомляється, що найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 534, Харківській - 389, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 107.

Офіс генерального прокурора також нагадує, що 30 травня через обстріл військами РФ м. Харків постраждали хлопчик і дівчинка 12 років, 1 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області постраждали 8 дітей.

Теги: #війна #діти #жертви

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