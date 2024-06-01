Події

12:31 01.06.2024

Від початку доби відбулося 20 бойових зіткнень, бої тривають на Покровському, Сіверському, Курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби відбулося 20 бойових зіткнень, бої тривають на Покровському, Сіверському, Курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку поточної доби відбулося 20 бойових зіткнень, на Покровському напрямку тривають два бої, на Сіверському - п'ять, на Курахівському - шість, ситуація під контролем Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 10:30 суботи.

"Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, 92 рази атакували дронами-камікадзе, застосувавши 47 "Шахедів" і 45 fpv-дронів, майже 600 разів обстріляли позиції наших військ і населені пункти з різних типів озброєння", - йдеться в повідомленні Генштабу у мережі Фейсбук.

Повідомляється, що на Харківському напрямку від початку доби підрозділи ЗСУ відбили одну атаку противника поблизу Липців. Українські підрозділи продовжують зміцнювати позиції та оборонні рубежі.

За уточненими даними, за минулу добу ворог втратив на цьому напрямку 126 окупантів. Крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Трьом артилерійським системам противника завдано пошкоджень.

"На Куп'янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли. За минулу добу на цьому напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога - 79 осіб. Знищено один танк Т-80 та пошкоджено автомобіль", - інформує Генштаб.

На Сіверському напрямку нині триває п'ять бойових зіткнень неподалік Роздолівки та Івано-Дар'ївки. "Втрат наших позицій не допущено. Ситуація контрольована", - зазначається у зведенні.

На Краматорському напрямку від початку доби відбито одну спробу противника просунутися в районі Кліщіївки. Повідомляється, що підрозділи Сил оборони стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

"На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. Наразі тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України", - наголошує Генштаб.

На Курахівському напрямку тривають шість боїв поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Водяного. Ситуація напружена, але залишається під контролем наших захисників. На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Роботиного. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація не зазнала суттєвих змін.

Теги: #бойові_дії #фронт

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