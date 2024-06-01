Події

10:47 01.06.2024

Знайдено ще одного загиблого внаслідок нічної ракетної атаки на Харків 31 травня

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Знайдено ще одного загиблого внаслідок нічної ракетної атаки на Харків 31 травня
Фото: ДСНС Харківщини

Під час пошуково-рятувальних робіт у Новобаварському районі Харкова під завалами 5-поверхового житлового будинку знайдено тіло ще одного загиблого, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Щойно під завалами житлового будинку, по якому вчора вночі завдали ударів російські окупанти, знайшли тіло ще одного загиблого", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Таким чином, загальна кількість жертв ракетної атаки на Харків у ніч на 31 травня зросла до 8 осіб.

Теги: #харків #жертва

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