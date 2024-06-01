Події

09:04 01.06.2024

У Хмельницькій області вночі збито один безпілотник типу "Shahed"

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Сили протиповітряної оборони минулої ночі збили російський БПЛА в небі Хмельницької області, місце падіння уламків встановлюють, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили протиповітряної оборони знищили 1 ворожий БПЛА типу "Shahed". Місце падіння уламків встановлюється", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна поки що не надходило", - додав він.

 

 

 

Теги: #хмельницька #шахед

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