У Хмельницькій області вночі збито один безпілотник типу "Shahed"

Сили протиповітряної оборони минулої ночі збили російський БПЛА в небі Хмельницької області, місце падіння уламків встановлюють, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили протиповітряної оборони знищили 1 ворожий БПЛА типу "Shahed". Місце падіння уламків встановлюється", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна поки що не надходило", - додав він.